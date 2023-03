Verlängerung ohne Wirkung: Topklubs wollen Caicedo um jeden Preis

- Quelle: The Telegraph

„He’s going nowhere“, jubilierte Brigthon & Hove Albion am gestrigen Freitagabend. Bis 2027 band sich der Mittelfeldspieler an seinen Klub. Zudem besitzt Brighton die Möglichkeit, das Arbeitspapier vereinsseitig um ein weiteres Jahr auszudehnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bleibt der umworbene Sechser nun langfristig bei den Seagulls? Laut einem Bericht des ‚Telegraph‘ ist das trotz der Vertragsverlängerung kein realistisches Szenario. Stattdessen werden Manchester United, der FC Chelsea und der FC Liverpool im Sommer mit Unsummen locken. Der Standpunkt von Brighton könne sich somit aufweichen.

Lese-Tipp

Klubsuche: Firmino tritt auf die Bremse

Nun bleibt allerdings erst einmal abzuwarten, wie sich Caicedos Entwicklung weiter fortsetzt. Viele Experten sehen in dem 21-jährigen Rechtsfuß einen Spieler, der einen ähnlichen Weg wie N’Golo Kanté (31) gehen und die Sechser-Position im Weltfußball über Jahre prägen könnte.