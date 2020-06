Silva verlängert bei City kurzfristig

David Silva dehnt sein Engagement bei Manchester City für kurze Zeit aus, um mit den Skyblues die ausstehenden Pflichtspiele der Saison bestreiten zu können. Das bestätigte sein Trainer Pep Guardiola gegenüber Pressevertretern.

Ab kommenden Freitag rollt der Ball wieder in der Premier League, die Champions League soll im August ausgetragen werden. Silvas Vertrag läuft zum 30. Juni aus, deshalb war die Nachjustierung nötig. Im Anschluss wird der 34-jährige Welt- und Europameister City nach zehn Jahren verlassen.

PEP 💬 Yeah, David will stay until the end of the season.



He will finish the last games without people. But hopefully he and the club can organise a proper farewell in front of people.