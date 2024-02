Bergvall reagiert auf Barça-Vorwürfe

Lucas Bergvall kümmert sich nicht weiter um die Vorwürfe, er habe mit dem FC Barcelona ein falsches Spiel gespielt. „Es ist nichts, womit ich mich lange auseinandersetze“, so das schwedische Supertalent gegenüber der Zeitung ‚Aftonbladet‘, „sie können schreiben und sagen, was sie wollen. Ich kenne die Wahrheit und versuche, nicht so viel Energie hineinzustecken.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Bergvall hat Barça benutzt, um das Angebot von Tottenham zu erhöhen“, so der Vorwurf von Ex-Profi Bojan Krkic, heute Spielerbetreuer bei den Blaugrana, im spanischen Radio bei ‚Cadena SER‘. Wochenlang buhlten die Katalanen mit Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund um die Zusage des 18-jährigen Mittelfeldspielers von Djurgardens IF. Den Zuschlag erhielt am Ende Tottenham Hotspur. Gegen eine Ablöse von zehn Millionen Euro plus Boni geht es im Sommer nach London.