Verstärkung für Bochum: Krauß kommt aus England

Die Rückkehr von Tom Krauß in den deutschen Profifußball ist besiegelt. Wie der VfL Bochum mitteilt, kommt der 23-jährige Mittelfeldspieler von Luton Town in den Westen der Bundesrepublik. Krauß wechselt per Leihe, eine Kaufoption besteht dem Vernehmen nach nicht.

Zunächst wurde die Leihe vom 1. FSV Mainz 05 zum englischen Zweitligisten abgebrochen, Krauß zieht sofort weiter nach Bochum und kehrt zumindest vorerst nicht nach Mainz zurück, wo er bis 2027 unter Vertrag steht. Bei Luton gehörte der Rechtsfuß stets zu den Leistungsträgern. Insgesamt lief er in 23 Pflichtspielen auf und sammelte dabei sechs Scorerpunkte.

„Ich kenne Tom Krauß durch meine Zeit als Sportvorstand beim 1.FC Nürnberg“, sagt VfL-Cheftrainer Dieter Hecking, „Tom verfügt über die Qualitäten, die es auf Bundesliganiveau braucht, um im Kampf um den Klassenerhalt zu bestehen. Obwohl er erst 23 Jahre alt ist, hat er bereits knapp 150 Profispiele absolviert, zumeist als Stammspieler. Wir werden ihn dabei unterstützen, dass die Integration ins Team reibungslos funktionieren wird und er uns somit sofort weiterhelfen kann.“

Krauß ist „froh, wieder in Deutschland zu sein, näher bei meiner Familie. Das ist mir wichtig. Ich habe lange mit Trainer Dieter Hecking gesprochen, den ich schon seit meiner Zeit in Nürnberg kenne. Er hat mich davon überzeugt, dass der Schritt zum VfL Bochum der richtige ist. Ich freue mich darauf, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen. Und natürlich darauf, wieder in die Bundesliga zurückzukehren.“