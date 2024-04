Skov vor Hoffenheim-Abschied

Bei Robert Skov (27) stehen die Zeichen auf Abschied. Die TSG Hoffenheim wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag wohl nicht verlängern, berichtet der ‚kicker‘. Zu groß sei nach Ansicht der TSG-Verantwortlichen bei Skov die Diskrepanz zwischen seinen Anlagen und der Leistung auf dem Platz.

Trainer Pellegrino Matarazzo ließ vor dem Spiel gegen den FC Augsburg (3:1) durchblicken: „Robert Skov ist in der Lage, auch Spiele zu entscheiden. Er ist ein Spieler, wo es definitiv an der Konstanz liegt. Er hat alle Anlagen dazu, ein Top-Spieler zu sein.“ Das beweist der Däne in Hoffenheim seit seiner Verpflichtung im Jahr 2019 allerdings zu selten. In der aktuellen Saison kommt Skov häufig nicht über die Rolle des Edelreservisten hinaus.