Mainz 05: Szalai klagt sich ins Profitraining

Adam Szalai hat rechtliche Schritte eingeleitet, um wieder am Profitraining von Mainz 05 teilnehmen zu dürfen. „Wir haben am Sonntag Antrag auf Verpflichtung von Mainz eingereicht, dass Adam Szalai sofort wieder am Training der Lizenzmannschaft teilnehmen darf“, bestätigt Szalai-Anwalt Markus Schütz gegenüber der ‚Bild‘.

Der Antrag wurde beim Arbeitsgericht Mainz eingereicht. Dort wird entschieden, ob dem Antrag stattgegeben wird oder es zum Prozess kommt. Mainz muss nun darlegen, warum dem 32-Jährigen das Training bei den Profis verwehrt wird. Die Boulevardzeitung spekuliert, dass Sportdirektor Rouven Schröder den Routinier loswerden will, um das Gehalt einzusparen.