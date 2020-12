Frankreichs Klubs droht finanzielle „Katastrophe“ | Koeman plant Kurswechsel

„Der Raub des Jahrhunderts“

Unter der Anzeige geht's weiter

In Frankreich droht den Vereinen ein finanzieller GAU. Die spanische Medienagentur Mediapro hat ihre Übertragungsrechte der Ligue 1 und Ligue 2 verloren. Die Multimedia-Kommunikationsgruppe war den Zahlungen der Übertragungsrechte in den vergangenen Monaten nicht nachgekommen. Nun steigt das Unternehmen aus und zahlt 100 Millionen Euro als Entschädigung an den französischen Ligaverband. Die ‚L'Équipe‘ nennte es den „Raub des Jahrhunderts“ und eine „echte Katastrophe“ für die Vereine. Die Lokalzeitung ‚Midi Libre‘ sieht die Klubs der beiden höchsten französischen Spielklassen finanziell bedroht, da sie durch die neuen Verhandlungen mehrere Millionen Euro verlieren könnten.

Kein Platz für Dybala

„Paulo Dybala verabschiedet sich von Juve,“ titelt die ‚Tuttosport‘, nimmt dabei jedoch keinen Bezug auf einen möglichen Abgang des Argentiniers. Gemeint ist, dass der offensive Mittelfeldspieler nach der Rückkehr des rotgesperrten Álvaro Morata vermutlich fortan wieder mit einem Bankplatz vorliebnehmen muss. Nach dem Dybala noch in der vergangenen Spielzeit zum Spieler der Saison in Italien gewählt wurde, läuft es momentan überhaupt nicht für den 27-Jährigen. In elf Spielen gelang ihm lediglich ein magerer Treffer, eine Vorlage lieferte er nicht.

Koemans neuer Plan

In Spanien läuft es aus Sicht des FC Barcelona momentan überhaupt nicht: Nach der peinlichen Niederlage gegen Aufsteiger FC Cádiz (1:2) stehen die Katalanen mit zwölf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Atlético Madrid auf Rang neun. Nun hat Koeman laut der katalanischen ‚Sport‘ „einen neuen Plan“ ins Auge gefasst, um die sportliche Misere der Blaugrana zu beenden. Künftig wolle der Niederländer weniger rotieren, sodass die Mannschaft das Spielsystem besser verinnerliche. Daneben sollen Neuzugänge das Barça-Spiel beleben. Ginge es nach dem 57-Jährigen, kämen im Winter ein Stürmer und ein Innenverteidiger. Dabei stehen Memphis Depay (26) von Olympique Lyon und Eric García (19) von Manchester City ganz oben auf der Wunschliste.