Quartett im Anflug auf Marseille

Olympique Marseille kann in naher Zukunft offenbar gleich mehrere Neuzugänge willkommen heißen. Laut dem Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano werden die Verpflichtungen von Cengiz Ünder und Pau López in der kommenden Woche verkündet. Flügelspieler wie Torhüter kommen von der AS Rom auf Leihbasis mit Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem soll auch der Ex-Herthaner Mattéo Guendouzi zu OM wechseln. Der 22-jährige Mittelfeldspieler des FC Arsenal hoffe, dass sein Wechsel nach Marseille ebenfalls in den nächsten Tagen über die Bühne gebracht wird. Neuzugang Nummer vier wird William Saliba, der laut ‚The Athletic‘ auf Leihbasis von den Gunners zum Ligue 1-Klub wechselt.