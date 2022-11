WM nicht gefährdet: Entwarnung bei Gruezo

Carlos Gruezo kann aufatmen. Wie der FC Augsburg offiziell bestätigt, hat sich der defensive Mittelfeldspieler beim gestrigen 0:1 gegen den VfL Bochum lediglich „eine leichte Sehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen“.

Der Teilnahme an der WM in Katar mit der ecuadorianischen Nationalmannschaft steht somit nichts im Wege. Die Fuggerstädter bestätigen, dass der 27-Jährige wie geplant „zur Nationalmannschaft reisen“ wird. In Gruppe A treffen die Südamerikaner auf Gastgeber Katar, den Senegal und die Niederlande.