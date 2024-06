M’gladbach: Klare Kante von Netz

Luca Netz bleibt Borussia Mönchengladbach in der kommenden Saison wohl erhalten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der 21-Jährige intern klar zu seinem Verein bekannt. Ein Wechsel des Linksverteidigers stand in den vergangenen Wochen immer mal wieder im Raum, der U21-Nationalspieler ist einer der wenigen Gladbacher, die in der abgelaufenen Saison zumindest streckenweise überzeugen konnten.

Trainer Gerardo Seoane könne nun aber weiter fest mit Netz auf der linken Seite planen, heißt es. Dieser möchte nach der unbefriedigenden Saison nun voll durchstarten, wie die ‚Bild‘ erklärt. Der Linksverteidiger war 2021 von Hertha BSC an den Niederrhein gewechselt. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2026.