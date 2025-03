Eriksen-Rückkehr nimmt Form an

Die Verantwortlichen von Ajax Amsterdam können sich eine Rückkehr von Christian Eriksen zum Klub vorstellen. Das bestätigte der Sportdirektor des Eredivisie-Tabellenführers, Marijn Beuker, gegenüber der niederländischen Variante von ‚ESPN‘: „Er ist einer der Spieler, die in der Vergangenheit fantastische Leistungen für uns erbracht haben, und an die wir denken. Solche Spieler sind immer eine Option. Man muss es sich ansehen. Es muss jedoch in die Phase passen, in der wir uns befinden. Man möchte auch nicht verhindern, dass junge Spieler nachrücken. Dass wir offen dafür sind, ist klar. Es muss nur in das Gesamtbild für die Zukunft passen.“

Eriksen steht nach drei Jahren bei Manchester United vor dem Aus. Der Vertrag des 140-fachen dänischen Nationalspielers läuft im Sommer aus. „Mir wurde nichts gesagt, und da mir nichts gesagt wurde, gehe ich davon aus, dass die Zusammenarbeit enden wird“, erklärte der Mittelfeld-Regisseur während der Länderspielpause in einem Interview mit dem dänischen Sender ‚TV2‘. Eriksen selbst schließt eine Rückkehr nach Amsterdam nicht aus. Zwischen 2009 und 2014 schnürte der 33-Jährige die Schuhe für den Hauptstadtklub und gewann mit Ajax dreimal die Meisterschaft.