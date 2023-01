Stuttgart: Ciss-Deal gescheitert?

Mittelfeldspieler Pathé Ciss von Rayo Vallecano wird sich wohl nicht dem VfB Stuttgart anschließen. Wie der spanische Journalist Marcos de Vicente weiß, liegen die Vorstellungen beider Klubs nach aktuellem Stand zu weit auseinander.

Der 28-jährige Ciss ist in der Zentrale beheimatet und ist bei Rayo in der aktuellen Saison Stammspieler. In 17 Ligapartien gelang ihm ein Tor. In Spanien steht der senegalesische Nationalspieler noch bis 2025 unter Vertrag.

