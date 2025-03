Werner-Verlängerung: „Gibt noch Themen zu lösen“

Werder Bremen und Ole Werner müssen noch viele Dinge klären, bevor es zu einer Vertragsverlängerung kommen kann. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15:30 Uhr) sagte der 36-Jährige: „Wenn wir noch länger zusammenarbeiten wollen, dann gibt es Themen zu lösen, bei denen wir in den letzten Jahren nicht weitergekommen sind und die wir nun angehen müssen.“ Details zu diesen Themen nannte Werner nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch stellte der Coach, der seit 2021 bei Werder in der Verantwortung steht, klar, dass er sich beim Bundesligisten wohlfühlt – losgelöst von der aktuellen Krise. „In der ganzen Zeit, in der ich jetzt hier bin, war immer ein großes Vertrauen von beiden Seiten vorhanden“, so Werner. Die aktuelle sportliche Misere stehe ohnehin mehr im Vordergrund als etwaige Vertragsgespräche, die momentan auf Eis gelegt sind.