Anhaltende Ergebniskrise: SVW trifft Werner-Entscheidung

Die geplante Vertragsverlängerung mit Coach Ole Werner liegt bei Werder Bremen erst einmal auf Eis. Das berichtet die ‚Sport Bild‘. Zwar befinden sich Klub und der Berater des Trainers weiter im Austausch, doch gegenwärtig stehe eine Ausweitung des bis 2026 befristeten Kontrakts des 36-Jährigen in der Prioritätenliste nicht oben. „Der Fokus liegt in der jetzigen Situation darauf, dass wir sportlich so schnell wie möglich wieder in die Spur kommen“, stellt SVW-Manager Clemens Fritz klar, der eine interne Trainer-Diskussion allerdings verneint.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit Jahresbeginn holten die Grün-Weißen aus neun Bundesligapartien lediglich einen Sieg. Ende Dezember hatte Werder auf Rang sieben nur zwei Punkte Rückstand auf die Champions League-Plätze, seitdem stürzte das Werder-Team auf Platz zwölf ab. Die europäischen Plätze sind mit mittlerweile acht Zählern Rückstand außer Reichweite. Dazu schied der Nordklub in der vergangenen Woche gegen Drittligist Arminia Bielefeld (1:2) aus dem DFB-Pokal aus.