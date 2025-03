RB Leipzig: Rose vor dem Aus?

Mit 1:2 musste sich RB Leipzig am Samstag Mainz 05 geschlagen geben. Besonders bitter ist die Pleite, weil die Rheinhessen ein direkter Konkurrent um die Champions League-Plätze sind und das jetzt sechstplatzierte RB vorerst überflügelt haben.

Für Trainer Marco Rose könnte es das nach nun drei sieglosen Ligaspielen in Folge und trotz des kürzlichen DFB-Pokal-Halbfinaleinzugs gewesen sein. ‚Sky‘ berichtet, dass Rose nach aktuellem Stand zwar das heutige Spielersatztraining und Auslaufen leitet, die Luft aber „immer dünner“ werde.

So seien intern alle Verantwortlichen unzufrieden. Wie es mit Rose weitergeht, sei offen. Bezeichnend allerdings war das gestrige Nicht-Statement der Leipziger Bosse. Weder Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer noch ein anderer Funktionär wollte nach dem Mainz-Spiel vor ein Mikrofon treten.

Am Samstag ist RB beim SC Freiburg zu Gast – ob mit Rose an der Seitenlinie, dürfte in Kürze feststehen. Der Fünftplatzierte jedenfalls kann Leipzig mit einem Sieg gegen den FC Augsburg am heutigen Sonntag (17:30 Uhr) weiter distanzieren.

Update (09:50 Uhr): Laut ‚Sky‘ ist die „klare Tendenz“, dass Rose auch gegen Freiburg an der Seitenlinie stehen wird. Leipzig wolle nur ungern eine Interimslösung installieren, stattdessen zur nächsten Saison einen Neustart angehen, der dann auch eine Trennung von Rose bedeuten würde.