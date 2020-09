Werder geht bei Doumbia leer aus

Der SV Werder Bremen hat offenbar keine Chance in der Personalie Idrissa Doumbia. Wie die türkische Zeitung ‚Sabah‘ berichtet, hat sich der 22-jährige Mittelfeldspieler von Sporting Lissabon für einen Wechsel zu Galatasaray entschieden. Zuvor sei ein Wechsel nach England an der fehlenden Arbeitserlaubnis gescheitert.

Doumbia, der dem Bericht zufolge auch das Interesse von Borussia Mönchengladbach auf sich gezogen hatte, hätte die Lösung für Werders Suche nach einer Verstärkung für die Zentrale sein können. An dieser Stelle will Sportchef Frank Baumann unbedingt nachlegen. Der so dringend benötigte Neuzugang mit starker Physis ist allerdings nicht so leicht zu finden.