EM für Goretzka in Gefahr

Die deutsche Nationalmannschaft muss bei der anstehenden Europameisterschaft womöglich zunächst einmal auf Leon Goretzka verzichten. Wie der ‚kicker‘ berichtet, könnte den Mittelfeldspieler der beim 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach erlittene Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zu einer längeren Pause zwingen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Bundesliga-Saison sei für Goretzka ohnehin beendet. Das Hauptziel bestehe nun darin, zum EM-Auftakt am 15. Juni – also in gut einem Monat – wieder einsatzfähig zu sein. Aus München heiße es, dies werde „ein Wettlauf mit der Zeit“.