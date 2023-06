Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Der FC Bayern München verpflichtet Konrad Laimer (26). Der Mittelfeldspieler wird mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet und wechselt von RB Leipzig ablösefrei an die Säbener Straße. Bereits letztes Jahr bekundeten die Bayern ihr Interesse an Laimer, nun wurde der Deal ein Jahr später nachgeholt.

Borussia Dortmund

Jude Bellingham wechselt von Borussia Dortmund zu Real Madrid. Der Wechsel hatte sich schon seit einiger Zeit angebahnt, seit Mittwoch ist der Deal vorbehaltlich vertraglicher Details offiziell: Bei den Königlichen erhält der 19-Jährige voraussichtlich einen Vertrag bis 2029. Der BVB darf sich trotz des sportlichen Verlusts auf eine Ablöse von 103 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen, bis zu 30 Prozent der Summe, freuen. Darüber hinaus tütet der BVB den ablösefreien Transfer von Linksverteidiger Ramy Bensebaini ein. Der 28-Jährige unterschreibt bis 2027.

RB Leipzig

Loïs Openda (23) soll der Nachfolger von Christopher Nkunku werden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll es bereits eine Einigung zwischen dem Spieler und RB Leipzig geben, welche einen Vertrag bis 2028 beinhaltet. Somit müsste nur noch eine Ablöse für den belgischen Stürmer zwischen Leipzig und dem Vizemeister RC Lens vereinbart werden. Dabei steht eine Ablöse von rund 30 Millionen Euro im Raum.

Union Berlin

Union Berlin bekundet dem Vernehmen nach Interesse an Mittelstürmer Paul Onuachu vom FC Southampton. Da die Saints den 29-Jährigen jedoch erst im Winter für 18 Millionen Euro verpflichteten, wird der Nigerianer wohl kein Schnäppchen werden.

SC Freiburg

Der SC Freiburg hat wohl eine neue Nummer zwei für die Torwartposition gefunden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht Florian Müller vor einer Rückkehr zum Sportclub. Dem VfB Stuttgart soll dabei eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro vorschweben.

Bayer Leverkusen

Nadiem Amiri und Bayer finden offenbar doch nicht zu einer Vertragsverlängerung zusammen. Laut ‚Sky‘ haben sich beide Parteien nun darauf verständigt, en 2024 auslaufenden Kontrakt nicht zu verlängern. Somit steht diesen Sommer ein Verkauf an der Tagesordnung. Darüber hinaus könnte das Trio aus Moussa Diaby, Jeremie Frimpong und Jonathan um die 120 Millionen Euro einspielen.

Eintracht Frankfurt

Ansgar Knauff bleibt bei der Eintracht. Die Adler gaben am heutigen Freitag die Festverpflichtung des Rechtsverteidigers bekannt. Der 21-Jährige unterschreibt in Frankfurt einen Vertrag bis 2028. Dem Vernehmen nach fließen vier bis fünf Millionen Euro an den BVB.

VfL Wolfsburg

Tiago Tomás könnte der Bundesliga erhalten bleiben. Nach FT-Informationen herrscht zwischen dem 20-jährigen Angreifer und den Wölfen Einigung. Im Raum steht ein Vertrag bis 2027. Noch muss der VfL mit Tomas‘ Arbeitgeber Sporting Lissabon über die Ablöse verhandeln. Darüber hinaus steht Offensivspieler Vaclav Cerny (25) von Twente Enschede kurz vor einem Wechsel in die Autostadt.

FSV Mainz 05

Mainz 05 könnte Innenverteidiger Sepp van den Berg an Bord holen. Laut der ‚Bild‘ steht der 21-Jährige, der noch bis Ende des Monats vom FC Liverpool an Schalke 04 ausgeliehen ist, auf der Wunschliste der 05er. Den Reds schwebt eine erneute Leihe vor.

Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach findet in Gerardo Seoane (44) einen neuen Trainer. Die Gladbacher statten den Nachfolger des entlassenen Daniel Farke mit einem Vertrag bis 2026 aus.

1.FC Köln

Der 1.FC Köln arbeitet aktuell an einer Verpflichtung von Wehen Wiesbadens Offensivspieler Benedict Hollerbach (22). Laut ‚Bild‘ steht eine Ablösesumme von 300.000 Euro im Raum. Allerdings liegen laut der ‚FAZ‘ auch Angebote anderer Vereine in Millionenhöhe vor. Dementsprechend muss Köln womöglich bei der Ablöse noch einmal nachlegen.

TSG Hoffenheim

Sebastian Rudy verlässt die TSG nach zwei Jahren wieder. Die Sinsheimer lassen den Vertrag des 33-Jährigen auslaufen. Nach FT-Informationen kokettiert der Mittelfeldspieler mit einem Wechsel ins europäische Ausland.

SV Werder Bremen

Werder Bremen gelingt ein riesiger Überraschungscoup. Naby Keïta wechselt ablösefrei an die Weser. Der vom FC Liverpool kommende Mittelfeldspieler erhält einen Dreijahresvertrag, welcher ihm Medienberichten zufolge ein Jahresgehalt von 1,5 Millionen Euro einbringt. Laut ‚Sky‘ wird der 28-Jährige dank einer Klausel an einem möglichen Weiterverkauf beteiligt.

VfL Bochum

Sven Michel steht laut ‚Sky‘ auf dem Einkaufszettel des VfL Bochum. Der 32-jährige Stürmer von Union Berlin könne sich einen Wechsel zum Revierklub vorstellen. Erste Gespräche haben dem Bezahlsender zufolge bereits stattgefunden. Unklar sei allerdings, ob der VfL die Ablöseforderungen der Eisernen erfüllen kann.

FC Augsburg

Ricardo Pepis Suche nach einem neuen Arbeitgeber könnte bald beendet sein. Laut Fabrizio Romano steht der Angreifer kurz vor dem Wechsel vom FC Augsburg zur PSV Eindhoven. Der Preis sei ebenfalls soweit vereinbart. In den kommenden Tagen sollen die finalen Gespräche stattfinden. Im Raum stehen laut ‚Sky‘ elf Millionen Euro Ablöse und eine Weiterverkaufsklausel über 25 Prozent. Großes Interesse zeige auch Feyenoord Rotterdam.

VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart holt mit Maximilian Mittelstädt einen neuen Linksverteidiger an Bord. Der 26-Jährige wechselt für eine Ablöse von ein bis zwei Millionen Euro von Hertha BSC nach Stuttgart und unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

FC Schalke 04

Die Königsblauen verabschieden acht Spieler. So verlassen Alexander Schwolow, Jure Uronen, Éder Balanta, Michael Frey, Tom Krauß und Moritz Jenz den Klub nach Ablauf ihrer Leihe. Hingegen wurden die beiden ebenfalls ausgeliehenen Sepp van den Berg und Tim Skarke ausgenommen von der Meldung. Auch Maya Yoshida verlässt den Verein mit Vertragsende.

Hertha BSC

Pál Dárdai (47) bleibt der Hertha erhalten. Trotz des Abstieges in die zweite Bundesliga verkünden die Berliner einen Verbleib des Cheftrainers, welcher nun die Mission des Wiederaufstiegs in Angriff nehmen soll.