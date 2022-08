Freigabe erteilt: Wohin wechselt Asensio?

Marco Asensio darf Real Madrid noch in diesem Sommer verlassen. Trainer Carlo Ancelotti sagte auf einer Pressekonferenz: „Wenn es gute Optionen für Marco und den Klub gibt, werden wir das evaluieren.“ Steine werden die Königlichem ihrem Offensivspieler also nicht in den Weg legen.

Die „guten Optionen“, von denen Ancelotti sprach, sind durchaus vorhanden. Der AC Mailand und der FC Liverpool sollen vor einer Weile schon Offerten für Asensio eingereicht haben. Daneben wurden im Laufe des Sommers auch der FC Arsenal und Newcastle United als Interessenten gehandelt.

Der 26-jährige Offensivspieler geht in sein letztes Vertragsjahr bei Real. In den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison kam Asensio nur sieben Minuten zum Einsatz. Ein Ersatz soll im Falle eines Verkaufs nicht verpflichtet werden, heißt es.