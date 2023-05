Bochum: Quartett um Riemann bei Abstieg weg

Der VfL Bochum muss im Falle des Abstiegs wohl ohne Stammkeeper Manuel Riemann planen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wird der 34-Jährige „wahrscheinlich keinen Neuanfang in der zweiten Liga mehr mitmachen“. In dem Fall wäre der kürzlich verpflichtete Niclas Thiede als Nummer eins eingeplant. Diese Rolle trauen die Verantwortlichen an der Castroper Straße dem 24-Jährigen zu.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiter heißt es, dass auch Stürmer Christopher Antwi-Adjei (29), Offensivspieler Takuma Asano (28) und Mittelfeldspieler Patrick Osterhage (23) für den Revier-Klub nicht zu halten sind, sollte man den Gang in die zweite Liga antreten müssen. Bereits in der vergangenen Woche berichtete der ‚kicker‘, dass auch die Innenverteidiger Ivan Ordets (30) und Erhan Masovic (24) sowie Offensivspieler Kevin Stöger (29) im Abstiegsfall weg wären. Zudem besitze das Arbeitspapier von Philipp Förster (28) keine Gültigkeit für die zweite Liga.

Lese-Tipp

Eintracht-Zukunft: Klartext von Tuta