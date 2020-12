HSV: Hrubesch will verlängern

Nachwuchskoordinator Horst Hrubesch will seinen Vertrag beim Hamburger SV verlängern. Wie die ‚Sport Bild berichtet‘, sieht der 69-jährige ehemalige Stürmer seine Zukunft auch deshalb in Hamburg, weil Sportvorstand Jonas Boldt (38) seinen Vertrag kürzlich bis 2023 verlängerte. Hrubesch momentanes Arbeitspapier läuft 2021 aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der Fachzeitschrift hat der 69-Jährige noch viel vor mit dem HSV. In der Nachwuchsentwicklung sehe er „Optimierungsbedarf“. Auch deshalb wird in Hamburg momentan geprüft, ob mit Vereinen aus Dänemark und den Niederlanden kooperiert werden kann, da in diesen Ländern in der Ausbildung noch mehr Wert auf Spielformen und Kleinfelder gelegt wird. Ideal für Talente zwischen sechs und 16 Jahren, auf die Hrubesch ein besonderes Augenmerk legen will.