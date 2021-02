Barça mit vielen Baustellen | Juve siegt dank CR7

Barça „gezeichnet“

Der FC Barcelona steht weiterhin in der Kritik. Die spanische Presse lässt derzeit kaum ein gutes Haar an die Katalanen und so titelt die ‚Sport‘ mit „gezeichnet“ über dem Teamfoto der Barça-Spieler. Unter anderem wird die große Diskrepanz zwischen Leistung und hohen Gehältern aufgegriffen. Die ‚as‘ thematisiert die sportliche „Talfahrt“ von Innenverteidiger Clément Lenglet und nennt die Auswechslung von Pedri in der Partie gegen den FC Cádiz „ein Drama für Koeman“, da das Spiel der Blaugrana „taktisch umfällt“, sobald der Youngster nicht mehr auf dem Feld steht. Alles in allem zeichnet sich eine Vielzahl an Baustellen in Barcelona ab. Das spiegelt auch die Presselandschaft wider.

Vier Klubs für Agüero

Ein großes Fragezeichen steht hinter der Zukunft von Sergio Agüero. Der 32-jährige Angreifer von Manchester City hat die Qual der Wahl bezüglich seines künftigen Arbeitgebers, wie die ‚Sun‘ berichtet. Der Argentinier wartet vergeblich auf ein Angebot der Citizens, die aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit zögern. Stattdessen stehen mit dem FC Barcelona, Juventus Turin, Inter Mailand und Atlético Madrid gleich vier europäische Schwergewichte auf der Matte, die den treffsicheren Stürmer gerne verpflichten würden. Im Sommer ist Kun ablösefrei zu haben, wenn sich für ihn nicht doch noch die Möglichkeit für einen Verbleib im Etihad ergibt.

CR7 „kümmert sich“

Er hat es wieder getan: Cristian Ronaldo zerlegte den FC Crotone (3:0) mit einem Doppelpack innerhalb von acht Minuten in der ersten Halbzeit und sorgte damit früh für die Entscheidung. Der ‚Corriere dello Sport‘ stellt treffend fest: „CR7 kümmert sich weiterhin um alles.“ Mit dem Erfolg hält Juventus Turin den Anschluss im Titelrennen. Mit einem Spiel weniger und acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand haben die Bianconeri aber noch ein großes Stück Arbeit vor sich. Doch „Ronaldo wird Conte nicht loslassen“, schreibt die ‚Tuttosport‘. Der titelhungrige Portugiese lässt Inter-Trainer Antonio Conte mit seinem Team also nicht davonziehen.