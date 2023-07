Bleibt Modeste in der Bundesliga?

Anthony Modeste kann sich gut vorstellen, auch in der nächsten Saison in Deutschland auf Torejagd zu gehen. „Ich habe die Bundesliga vor zehn Jahren für mich entdeckt, lieben gelernt und großen Gefallen daran gefunden. Daher bin ich immer noch sehr offen dafür. Ich mag die Bundesliga – sie passt zu meinem Spielstil, ist intensiv und steht für schönen Fußball. Für mich war das immer pures Vergnügen“, so der 35-jährige Stürmer gegenüber der ‚Bild‘.

Sein Vertrag bei Borussia Dortmund ist Ende Juni ausgelaufen, Modeste ist entsprechend auf Vereinssuche. Ein Karriereende kommt für den Franzosen noch nicht infrage: „Im Moment weiß ich nicht, wie es weitergeht. Aber ich kann sagen, dass ich immer noch sehr motiviert und fokussiert bin und, dass es mein Ziel ist, weiter Fußball zu spielen. Ich bin diszipliniert und mein gesunder Lebensstil ermöglicht es meinem Körper, weiterzuspielen. Ich werde mit Leib und Seele und top motiviert bei einem neuen Verein anfangen.“ Eine erneute Rückkehr zum 1. FC Köln scheint keine Option mehr zu sein, wie Modeste mitteilt: „Der FC und ich haben keinen Kontakt aufgenommen, um die Möglichkeit einer Rückkehr zu besprechen.“

