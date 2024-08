Zieht es Götze in die MLS?

Mario Götze (32) wird Eintracht Frankfurt in dieser Saison nicht in Richtung USA verlassen. Gegenüber der ‚Bild am Sonntag‘ äußert sich der Mittelfeldspieler über die anhaltenden MLS-Gerüchte, die aufgrund des anstehenden Wechsels von Ex-Mitspieler Marco Reus (35) zu LA Galaxy aktuell wieder verstärkt aufkommen: „Wir waren öfter in Amerika und die MLS ist immer ein Zukunfts-Thema gewesen. Auch schon, als ich noch jünger war. Aber aktuell ist es noch keines.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit will sich der 66-fache Nationalspieler voll auf die Saison mit der Eintracht fokussieren, am Main besitzt Götze noch einen Vertrag bis 2026. Ob er diesen allerdings erfüllen wird, wollte der Weltmeister jedoch nicht verraten: „Sie wissen doch, dass langfristige Planung im Fußball schwierig ist und man manches nicht voraussehen kann. Ich bin jetzt 32 und es spielen viele Faktoren eine Rolle.“