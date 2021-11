Hoeneß: „Persona non grata“

Uli Hoeneß war nach dem gescheiterten Transfer von Marco Reus zum FC Bayern im Sommer 2012 nicht gut auf dessen Berater Volker Struth zu sprechen. „Wie Sie den Karl-Heinz Rummenigge an der Nase herumgeführt haben, ist eine absolute Frechheit! Ich habe Ihnen nicht viel zu sagen, außer: Sie sind hier eine Persona non grata!“, soll der damalige Bayern-Manager zu Struth gesagt haben. So schreibt es der Agent in seiner Biografie ‚Meine Spielzüge‘.

Reus entschied sich für Borussia Dortmund anstatt an die Säbener Straße zu wechseln. Struth resümiert: „Bayern München hasst es zu verlieren, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch auf dem Transfermarkt.“