PSG: Kommt Correa im Tausch mit Sarabia?

Paris St. Germain hat offenbar die Fühler nach Joaquín Correa von Lazio Rom ausgestreckt. Laut Informationen der ‚AS‘ sind die Franzosen bereit, den Argentinier gegen Pablo Sarabia einzutauschen. Zudem sollen weitere 18 Millionen Euro für die Dienste des Offensivspielers nach Italien fließen.

Dem Vernehmen nach hat Sportdirektor Leonardo dem 26-Jährigen bereits versichert, dass er ihn in diesem Sommer nach Paris holen wird. Correa würde mit der Empfehlung von 30 Toren und 18 Assists in 117 Einsätzen für Lazio kommen. Sein Vertrag in der italienischen Hauptstadt läuft noch bis 2024.