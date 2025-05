Funkel doch länger beim FC?

Friedhelm Funkel schließt nicht aus, nach dem Bundesliga-Aufstieg als Trainer des 1. FC Köln weiterzumachen. „Die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten“, ließ der Übungsleiter im Anschluss an den gestrigen 4:0-Heimsieg über den 1. FC Kaiserslautern durchblicken, „jeder weiß, wie ich zu diesem Verein stehe. Ich bin das dritte Mal Trainer hier und wir sind jetzt aufgestiegen. Wir sind so verblieben, dass wir uns nach dem letzten Spieltag zusammensetzen und über mögliche Konstellationen nachdenken werden.“

Funkel hatte die Kölner Anfang Mai für die restlichen zwei Ligaspiele übernommen und erfolgreich als Meister zur Rückkehr ins Oberhaus geführt. „Ich bin für alles offen. Ich habe gesagt, dass ich alles offenlasse. Und dazu gehört auch, dass ich möglicherweise mir vorstelle, weiterzumachen“, so der 71-Jährige, dessen Arbeitspapier nach aktuellem Stand in wenigen Wochen an Gültigkeit verliert.