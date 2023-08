Kessié im Medizincheck

Franck Kessié wird in Kürze einen Vertrag beim saudi-arabischen Klub Al Ahli unterzeichnen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato befindet sich der ivorische Mittelfeldspieler im Medizincheck. Im Anschluss winkt ein Dreijahresvertrag.

Rund 15 Millionen Euro Ablöse fließen an den FC Barcelona. Bei Al Ahli wird Kessié künftig mit weiteren Stars zusammenspielen, die dem Lockruf des großen Geldes folgten: Riyad Mahrez (32), Allan Saint-Maximin (26), Édouard Mendy (31) und Roberto Firmino (31) hat der Verein in der laufenden Transferperiode bereits an Land gezogen.