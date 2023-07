BVB-Talent nach Spanien?

Guille Bueno weckt Begehrlichkeiten in seiner spanischen Heimat. Einem Bericht des Portals ‚sportaragon.com‘ zufolge beschäftigt sich die SD Huesca mit dem Linksverteidiger von Borussia Dortmund. Der 20-Jährige, der in der vergangenen Saison in 36 Spielen für die Reservemannschaft des BVB seine Schuhe schnürte, wolle zu Einsatzminuten in einer höherklassigen Mannschaft kommen.

Huesca, das in Spanien in der zweiten Liga spielt, biete Bueno diese Möglichkeit. Der La Liga 2-Klub suche einen Ersatz für Florian Miguel (26), der den Klub ablösefrei verlassen hat. Ob sich die Dortmunder von ihrem Talent trennen möchten, lässt ‚sportaragon.com‘ offen. Bueno spielt seit 2021 für die Schwarz-Gelben.

