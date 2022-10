VfB: Mavropanos erleidet Schädelprellung

Konstantinos Mavropanos (24) vom VfB Stuttgart hat sich beim gestrigen Heimsieg gegen den VfL Bochum (4:1) eine Schädelprelung zugezogen. Wie die Cannstatter offiziell mitteilen, musste der griechische Nationalspieler sogar ins Krankenhaus, konnte dieses aber bereits verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Mittwoch müssen die kriselnden Stuttgarter im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld ran (20:45 Uhr). Ob Mavropanos mit von der Partie sein wird, ist fraglich, heißt es in einer Meldung des Vereins. Als absoluter Leistungsträger ist er in der Innenverteidigung der Schwaben gesetzt. Ein längerer Ausfall wäre schwierig zu kompensieren.