Barça: Dembélé zurück im Training

Ousmane Dembélé ist seinem Comeback für den FC Barcelona ein Stück nähergekommen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, ist der 24-jährige Franzose nach einer Oberschenkelverletzung am heutigen Montag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ob er schon am Mittwoch im La Liga-Duell mit Rayo Vallecano (19 Uhr) in den Kader zurückkehren wird, ist noch offen.

Der Offensivspieler hatte sich während der zurückliegenden Europameisterschaft im Einsatz für die französische Nationalmannschaft verletzt. In der aktuellen Spielzeit ist Dembélé, dessen Vertrag bei Barça im Sommer ausläuft, noch ohne Einsatz.