Palhinha-Comeback rückt in weite Ferne

João Palhinha muss weiter auf sein Comeback beim FC Bayern warten. Laut ‚Sky‘ verzögert sich die Rückkehr des Portugiesen bis auf Weiteres, der angedachte Einsatz gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18:30 Uhr) ist kein Thema mehr. Der 29-Jährige droht darüber hinaus auch die Partien gegen die TSG Hoffenheim (15.1.) und den VfL Wolfsburg (18.1.) an den darauffolgenden Spieltagen zu verpassen.

Palhinha zog sich in der Länderspielpause im November im Training einen Muskelbündelriss zu, der bis heute Probleme bereitet. In der kommenden Woche steht für den Sechser eine weitere Untersuchung an, die Aufschluss über das weitere Vorgehen liefern soll.