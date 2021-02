Bayer setzt auf neues Trio

Simon Rolfes ist überzeugt, auf dem Wintertransfermarkt drei gute Griffe getan zu haben. Über die Neuzugänge Jeremie Frimpong (20), Timothy Fosu-Mensah (23) und Demarai Gray (24) sagt der Sportdirektor der ‚Bild‘: „Wir setzen darauf, dass alle drei uns kurzfristig, aber auch perspektivisch helfen. Sie sind noch jung, sehr dynamisch, haben viel Entwicklungspotenzial.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Verteidiger Frimpong und Fosu-Mensah haben ihre Debüts für Bayer bereits hinter sich. Gray könnte am heutigen Samstag (15:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart erstmals für Leverkusen auflaufen. Nach gutem Saisonstart rutschte die Werkself zuletzt in eine Krise. Auch das neue Trio soll helfen, zurück in die Erfolgsspur zu finden.