Neuer Vertrag: Ginter lässt sich Zeit

Matthias Ginter (26) wird seinen 2022 auslaufenden Vertrag bei Borussia Mönchengladbach nicht zeitnah verlängern. „Es hat sich am Stand der Dinge nicht viel geändert. Und in nächster Zeit wird sich auch nicht viel tun, dafür spielen zu viele Faktoren eine Rolle, die noch nicht feststehen“, äußert sich der Innenverteidiger in der ‚Rheinischen Post‘, „Wie geht es weiter mit der Pandemie? Wie bleibt das Team hier zusammen? Wohin geht es sportlich?“

Abhängig macht Ginter seine Zukunft auch von der Trainer-Position. „Natürlich spielt der Faktor Trainer ebenfalls eine Rolle. Er gibt die sportliche Linie vor, in der man sich dann zurechtfinden muss, darum ist er von großer Bedeutung für einen einzelnen Spieler.“ Gladbachs aktueller Trainer Marco Rose (44) ist dem Vernehmen nach ein Kandidat bei Borussia Dortmund und besitzt eine Ausstiegsklausel. Ginter bleibt derweil entspannt: „Was meinen Vertrag angeht, gibt es auch keinen Zeitdruck, das haben der Verein und ich betont. Ich habe immer gesagt, dass ich mir vorstellen kann, zu verlängern, aber es wird, denke ich, erst Richtung Sommer final entschieden.“