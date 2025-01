60-Millionen-Offerte? Krösche klärt bei Marmoush auf

Omar Marmoush schießt derzeit bei Eintracht Frankfurt alles kurz und klein. 30 Scorerpunkte stehen derzeit für den Ägypter nach wettbewerbsübergreifend 24 Pflichtspielen zur Buche. Logisch, dass der 25-Jährige mit diesen Leistungen Begehrlichkeiten weckt. Wurden vor kurzem insbesondere der FC Bayern München und der FC Liverpool als Favorit im Marmoush-Poker gehandelt, leckt sich dem Vernehmen nach aktuell vor allem Manchester City die Finger nach dem vielseitigen Stürmer.

Über den Zeitpunkt eines möglichen Wechsels existieren dabei unterschiedliche Wasserstände. Während britische Medien erfahren haben wollen, dass City einen Winterwechsel forciert, ist nach FT-Informationen ein Wechsel im Sommer deutlich wahrscheinlicher.

Noch kein Kontakt

Damit decken sich auch die Aussagen von Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche, der nun auf das Interesse der Skyblues reagiert hat. Wie das Portal ‚fussball.news‘ berichtet, machte Krösche deutlich, dass bei den Adlerträgern noch kein Angebot des Guardiola-Teams eingetrudelt ist: „Wir hatten bislang keinen Kontakt. Es gibt kein Angebot und keinen Anruf.“

Darüber hinaus betonte Krösche, dass man den Kader im Winter zusammenhalten will, ein Wintertransfer ist nur bei einem exorbitanten Angebot denkbar: „Unsere Grundintention lautet, dass wir den Kader zusammenhalten und die sportlichen Ziele erreichen wollen. Natürlich gibt es extreme Situationen. Dies muss man neu bewerten. Allerdings muss schon etwas Außergewöhnliches passieren. (…) Wir wollen mit dieser Mannschaft in die Rückrunde gehen.“

Blick auf den Sommer

Wie Marmoush zu dem Interesse des englischen Serienmeisters steht, ist derweil noch nicht bekannt. Nach FT-Informationen ist City aber bereits mit einem Angebot an den Rechtsfuß herangetreten, um eine mögliche Zusammenarbeit ab spätestens Sommer auszuloten.

So oder so dürfte Marmoush, der am Main noch bis 2027 unter Vertrag steht, eine kräftige Ablöse generieren. In England kursieren schon jetzt Gerüchte, dass der Premier League-Verterter umgerechnet mehr als 60 Millionen Euro für Marmoush in Aussicht stellt.