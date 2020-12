Eintracht diskutiert über Joveljic-Rückkehr

Dejan Joveljic (21) könnte schon im kommenden Januar zu Eintracht Frankfurt zurückkehren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der Bundesligist noch vor Weihnachten diskutieren, ob eine vorzeitige Beendigung der Leihe an den Wolfsberger AC Sinn ergeben würde und der Stürmer schon zum Start des kommenden Jahres wieder in der Bankenmetropole aufläuft. Joveljic traf in 17 Pflichtspielen in dieser Saison siebenmal.

Allzu wahrscheinlich ist dieses Szenario aber wohl nicht. „Ich weiß nicht, ob es sinnvoll wäre, ihn jetzt schon zurückzuholen, wo er gerade Tore macht“, gibt Trainer Adi Hütter zu bedenken, zumal er in Bezug auf ein baldiges Comeback des verletzten Angreifers Ragnar Ache (22) positiv gestimmt ist: „Er ist in der Reha gut dabei. Ich gehe davon aus, dass er im Laufe des Januars wieder trainieren kann. Auch wenn es keine einfache Operation war.“