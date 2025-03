Yamal terminiert Vertragsentscheidung

Lamine Yamal wird in naher Zukunft nicht beim FC Barcelona verlängern. Der 17-jährige Superstar, dessen Vertrag bei den Katalanen nur noch bis 2026 läuft, sagt zum Zeitpunkt der Verlängerung gegenüber der ‚as‘: „Ich werde bis zum Ende der Saison nicht mehr über die Vertragsverlängerung sprechen.“ Ohnehin soll der Flügelspieler seinen neuen Vertrag erst an seinem 18. Geburtstag am 13. Juli unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Wochen hatten sowohl der Verein als auch Yamals Berater Jorge Mendes keinerlei Zweifel daran gelassen, dass der spanische Nationalspieler ein neues Arbeitspapier unterschreiben wird. In der vergangenen Woche berichtete die ‚as‘ dann aber, dass sich die beiden Parteien in puncto Gehalt noch nicht final einigen konnten. Yamal hat beim FC Barcelona in jungen Jahren bereits eine Schlüsselrolle inne und kommt in dieser Saison auf 38 Pflichtspiele (13 Tore, 17 Assists).