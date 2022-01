Corona-Ausbruch: Arsenal gegen Liverpool abgesagt

Die Halbfinalbegegnung im Carabao Cup zwischen dem FC Arsenal und dem FC Liverpool wird verschoben. Wie die ausrichtende EFL mitteilt, reichten die Reds einen Antrag auf Spielverlegung ein, da es einen größeren Corona-Ausbruch an der Anfield Road gab. Diesem wurde nun stattgegeben.

Liverpool soll dadurch die Möglichkeit bekommen, „das weitere Infektionsrisiko im Kader und Personal zu mindern und gleichzeitig sicherzustellen, dass die öffentliche Gesundheit geschützt wird.“ Als Nachholtermin nennt die EFL den 20. Januar.

