Bayer siegt trotz Wirtz-Denkzettel beim BVB | Drei Geschichten zum Spiel

Denkzettel für Wirtz

Wer vor der Partie auf den Spielberichtsbogen sah, staunte nicht schlecht: Superstar Florian Wirtz saß nur auf der Bank. Bayer-Trainer Xabi Alonso verpasste dem deutschen Nationalspieler einen Denkzettel. Darauf ließen jedenfalls die Aussagen des Spaniers und von Simon Rolfes schließen. Der Sportdirektor sagte bei ‚DAZN‘: „Es gab ein kleines Thema.“ Ab der 63. Minute durfte Wirtz dann doch mitmischen.

BVB-Abwehr-Dilemma

Eine Grippewelle traf den BVB kurz vor dem Spiel hart, sodass sich die Viererkette aus Yan Couto rechts, Julian Ryerson und Yannik Lührs in der Mitte sowie Almugera Kabar links zusammensetzte. Eine Konstellation, mit der ganz sicher nie jemand geplant hatte. Während sich das neue Innenverteidiger-Duo passabel schlug, blieben die Außenverteidiger gerade im Grundhandwerk Verteidigen den Nachweis ihrer Bundesliga-Tauglichkeit schuldig und waren maßgeblich an den Gegentoren beteiligt.

Alonsos Wesensveränderung

No Wirtz, no Party, dachte sich wohl Xabi Alonso und richtete seine eigentlich ballbesitzorientierte Mannschaft ganz anders aus als sonst. Bayer überließ dem BVB den Ball und ordnete sich in einem humorlosen 4-4-2-Block mit gleich neun gelernten Defensivspielern. Giftigkeit, Umschalten und Effektivität standen im Vordergrund und wie so oft ging Alonsos Plan auf. Auch, wenn er diesmal ganz anders aussah als gewohnt.

Torfolge

0:1 Tella (1.): In der ersten Minute fällt das erste Bundesliga-Tor des Jahres. Bayer gewinnt weit in Dortmunds Hälfte den Ball. Andrich verlängert mit Köpfchen auf Tella, der aus 15 Metern direkt abzieht und satt zur Führung für Bayer trifft.

0:2 Schick (8.): Tapsoba spielt einen messerscharfen Pass in den Lauf von Hincapié, der so in den Rücken der Abwehr gelangt. Die flache Hereingabe von links findet am zweiten Pfosten Schick, der die Kugel ins Tor grätscht.

1:2 Gittens (12.): Der BVB kombiniert gut auf rechts Couto frei. Dessen Hereingabe will Andrich klären, befördert das Leder aber unglücklich an den zweiten Pfosten zu Gittens, der über den herausstürzenden Hradecky hinweg ins Tor chippt.

1:3 Schick (19.): Mit wenigen Pässen schafft es Leverkusen, Frimpong auf rechts in Flankenposition zu bringen. Die scharfe Hereingabe findet am zweiten Pfosten erneut den vollendenden Schick.

2:3 Guirassy (79./Elfmeter): Tapsoba will den Ball gegen Duranville abschirmen, trifft seinen Verfolger dabei aber unglücklich mit dem Arm im Gesicht. Nach VAR-Eingriff gibt Tobias Stieler Elfmeter, den Guirassy cool verwandelt.