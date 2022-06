Arsenal: Wechselt Leno zum Stadtrivalen?

Bernd Leno vom FC Arsenal befindet sich offenbar im Visier des FC Fulham. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, ist der deutsche Torwart der Wunschkandidat des Premier League-Aufsteigers. Eine Einigung zwischen beiden Klubs bestehe allerdings noch nicht.

Dem Bericht zufolge würde Leno gerne in London bleiben, was für einen Wechsel zu Fulham sprechen könnte. In der vergangenen Saison verlor der 30-Jährige seinen Stammplatz an Aaron Ramsdale (24) und kam nur auf schmale acht Einsätze für die Gunners.