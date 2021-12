Grays „helfende Hand“ | Simeone setzt „alles auf eine Karte“

Everton dankt Gray

In England fiel einem Mann ein ganz besonders großer Stein vom Herzen: Rafael Benítez. Der spanische Übungsleiter sitzt nach dem gestrigen 2:1 gegen den FC Arsenal wieder etwas fester im Sattel. Für den Last Minute-Sieg sorgte der Ex-Leverkusener Demarai Gray, der entsprechend auch die heutigen Schlagzeilen auf der Insel bestimmt. „Eine helfende Hand von Gray für Benítez“ schreibt die ‚Daily Mail‘. „Gray sorgt für die Wiederbelebung der Blues“ heißt es im ‚Daily Mirror‘. Es winken nun entspanntere Weihnachtstage, denn „die Stimmung ist dank Gray wieder besser“. So schreibt es der ‚Daily Express‘. Ho Ho Ho.

Atlético muss liefern

Für die Rojiblancos geht es derweil heute um ganz viel Geld. Im Auswärtsspiel gegen den FC Porto müssen die Colchoneros gewinnen und gleichzeitig auf Schützenhilfe vom FC Liverpool im Duell gegen den AC Mailand hoffen, um doch noch ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen. „Alles auf eine Karte“ titelt die ‚Marca‘ passenderweise. Man darf gespannt sein, ob Diego Simeone heute mal die Handbremse lösen wird.

Bellingham im Blickpunkt

Die Worte von Jude Bellingham über Schiedsrichten Felix Zwayer vom Wochenende sorgen europaweit für Schlagzeilen. Auch in England schaut man genau hin, was mit dem Nationalspieler der Three Lions nun passiert. Zeitungen wie die ‚Sun‘, der ‚Daily Express‘ und der ‚Independent‘ berichten von den nun anstehenden Ermittlungen. „Die deutsche Polizei untersucht den Fall Bellingham“, so eine der Schlagzeilen.