Mourinho will bei United wildern

Fenerbahce ist offenbar an Innenverteidiger Victor Lindelöf (26) von Manchester United interessiert. Laut der türkischen Zeitung ‚Fotomac‘ möchte Neu-Trainer José Mourinho seinen ehemaligen Schützling aus der gemeinsamen Zeit bei den Red Devils (2017 bis 2018) gerne an den Bosporus lotsen, um in der kommenden Saison in der türkischen Süper Lig den Titel anzugreifen. Auch der schwedische Innenverteidiger selbst wolle einen Tapetenwechsel vollziehen und sei einem Wechsel zu Fenerbahce nicht abgeneigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lindelöf ist vertraglich noch bis 2025 an den englischen Rekordmeister gebunden. Manchester Uniteds Ablöseforderung soll bei acht Millionen Euro liegen. In der abgelaufenen Saison hatte Lindelöf meist die Rolle des Back-Ups inne und spielte nur in 19 von insgesamt 38 Premier League-Spielen.