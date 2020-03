Barça: Zwei Interessenten für Braithwaite

Martin Braithwaite genießt in der Premier League offenbar einen guten Ruf. Wie die ‚Sport‘ berichtet, zeigen West Ham United und der FC Everton Interesse an der Verpflichtung des Angreifers. Beide Klubs würden den Dänen gerne zur kommenden Saison an Bord holen.

Der FC Barcelona nahm Braithwaite wegen großer Verletzungssorgen im Angriff Ende Februar für 18 Millionen Euro Ablöse unter Vertrag. Im Sommer würden die Katalanen den 28-Jährigen für eine ähnliche Summe wieder ziehen lassen. Mit Lautaro Martínez (22) von Inter Mailand und Neymar (28) von Paris St. Germain stehen namhafte Neuzugänge für die Offensive auf der Wunschliste.