Nations League-Auslosung: Deutschland trifft auf Italien

Die deutsche Nationalelf hatte die Gruppe 3 der Liga A in der Nations League souverän gewonnen und so bereits vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale klargemacht. Auf wen das Team von Julian Nagelsmann dort treffen würde, war noch nicht bekannt. Die Paarungen wurden am heutigen Freitag um 12 Uhr im schweizerischen Nyon gezogen.

Johan Djourou, ehemaliger Spieler des Hamburger SV, fungierte als Losfee. Als mögliche Gegner für Deutschland kamen die Gruppenzweiten der anderen Gruppen, Kroatien, Italien und Dänemark, in Frage. Letztlich trifft die DFB-Auswahl im Klassiker auf Italien. Deutschland startet dabei auswärts. Im Halbfinale wartet dann der Sieger aus der Partie Dänemark gegen Portugal.

Alle Viertelfinal-Paarungen im Überblick

Nagelsmann hat mit seinem Team jetzt vier Monate Zeit, um sich auf das Duell einzustellen. Erst am 20. März stehen die Hinspiele der Viertelfinals an, drei Tage später dann die Rückspiele. Das Final Four geht ab dem 4. Juni über die Bühne, das Finale steigt am 8. Juni. Der Ort des Finalturniers steht noch nicht fest. Gastgeber wird eine der vier Nationen sein, die sich für die Endphase der Nations League qualifizieren.