Braunschweig-Trainer Scherning bleibt ligaunabhängig

Eintracht Braunschweig stattet Cheftrainer Daniel Scherning mit einem neuen Arbeitspapier aus. Der Zweitligist vermeldet offiziell, dass der im Sommer auslaufende Kontrakt des 40-jährigen Übungsleiters ligaunabhängig um ein Jahr bis 2025 ausgedehnt wird. Im November hatte der gebürtige Paderborner beim BTSV übernommen, sammelte seitdem in zehn Partien im Schnitt 1,80 Punkte. Die Eintracht befindet sich wie auch im vergangenen Jahr im Abstiegskampf: Derzeit belegen die Niedersachen den 15. Tabellenplatz.

Sportdirektor Benjamin Kessel erklärt: „Wir waren von Anfang an überzeugt davon, dass Daniel für uns genau der richtige Trainer ist. Diese Einschätzung hat er gemeinsam mit seinem Trainerteam komplett bestätigt. Seine klaren fußballerischen Ideen und seine kommunikativen Fähigkeiten sind ein wesentlicher Grund dafür, dass wir eine realistische Chance besitzen, den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zu erreichen. […] Es stand für uns frühzeitig fest, dass wir in dieser Konstellation auch über den Sommer hinaus und ligaunabhängig weiterarbeiten wollen, um den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen.“