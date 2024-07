United: Ugarte-Deal in Reichweite

Der Transfer von Manuel Ugarte von Paris St. Germain zu Manchester United biegt auf die Zielgerade ein. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato steht die Einigung beider Klubs über die Ablöse für den uruguayischen Sechser kurz bevor. Während United zuletzt 42 Millionen Euro für den 23-Jährigen in Aussicht stellte, schwebt PSG eine Ablöse von rund 60 Millionen Euro vor. Mit Ugarte selbst sind sich die Red Devils bereits einig geworden.

Der 22-fache Nationalspieler war vor einem Jahr für 60 Millionen Euro von Sporting Lissabon nach Paris gewechselt und absolvierte 37 Pflichtspiele in seinem ersten Jahr am Eiffelturm. Ugarte ist dennoch ein Verkaufskandidat, da PSG sein zentrales Mittelfeld mit Toptalent João Neves (19) von Benfica Lissabon besetzen will.