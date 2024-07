England plant mit Southgate

Der englische Fußballverband setzt langfristig auf Gareth Southgate. Der ‚Telegraph‘ berichtet, dass die Verantwortlichen den Nationalcoach von einer Verlängerung seines nur noch bis Ende des Jahres gültigen Arbeitspapieres bewegen wollen. Demzufolge soll der 53-Jährige die Three Lions mindestens bis zur WM 2026 betreuen.

Auch eine mögliche Niederlage im EM-Finale gegen Spanien am Sonntag (21 Uhr) soll nichts daran ändern, dass die FA mit Southgate in die Zukunft gehen möchte. Dabei steht der Pragmatiker, der bereits seit 2016 für die ambitionierte Fußballnation verantwortlich ist, aufgrund seiner Spielweise seit geraumer Zeit in der Kritik. Doch der Erfolg gibt ihm Recht.