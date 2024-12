Mainz-Abgang? Nebel legt sich fest

Paul Nebel denkt aktuell nicht an einen Abschied vom FSV Mainz 05. Im Interview mit der ‚Bild‘ lässt der 22-Jährige durchblicken: „Ich konzentriere mich aufs Hier und Jetzt, will mit Mainz 05 erfolgreich sein. Im Fußball kann alles so schnell gehen – in einer Woche bist du der Held, in der nächsten Woche nicht mehr. Ich habe ja gerade erst meinen Vertrag nochmal bis 2027 verlängert, da mache ich mir noch keine Gedanken, was danach sein wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nebel hatte seit 2016 sämtliche Jugendmannschaften der 05er durchlaufen, ehe er 2022 für zwei Jahre an den Karlsruher SC verliehen wurde. In der laufenden Saison ist der Offensivakteur nach schleppendem Start mit vielen Kurzeinsätzen inzwischen fester Bestandteil der Startelf. In den vergangenen acht Spielen gelangen dem deutschen U21-Nationalspieler drei Tore und zwei Vorlagen.