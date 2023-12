Durchbruch bei Osimhen

Die SSC Neapel darf in der Causa Victor Osimhen wohl schon bald die Korken knallen lassen. „Bei Osimhen sind wir kurz vor der Vertragsunterschrift, die im Sommer schon bevorstand“, so die Worte von Präsident Aurelio De Laurentiis laut ‚Tuttomercatoweb.com‘.

Im August hatten sich beide Seiten auf eine Verlängerung bis 2026 geeinigt. Im Gespräch war allerdings auch die Implementierung einer Ausstiegsklausel. Ob der 24-jährige Torjäger nach seiner Unterschrift bei Napoli also erstmal vom Markt sein wird, bleibt abzuwarten. In der laufenden Saison traf Osimhen sechsmal in neun Ligaspielen.