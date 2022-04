Dopingskandal in England | Milans heißer Sommer

Doping in der Premier League

Die ‚Daily Mail‘ enthüllt einen riesigen Dopingskandal. Dem Boulevardblatt zufolge sind zwischen 2015 und 2020 15 Spieler aus der Premier League bei Dopingtests durchgefallen, doch keiner von ihnen wurde sanktioniert. Die britische Anti-Doping-Agentur erklärte diese Entscheidung damit, dass diese Ergebnisse normalerweise auf eine versehentliche Einnahme oder eine Ausnahmegenehmigung für die therapeutische Verwendung des Spielers zurückzuführen seien. Gleichzeitig wollte man aber nichts weiteres gegenüber der ‚Daily Mail‘ preisgeben, um die Ermittlungsfunktion nicht zu gefährden.

Verlängerungsmission bei Barça

Die Saison des FC Barcelona ist fast vorbei, in sportlicher Hinsicht geht es nur noch um die Qualifikation für die Champions League. In aller Ruhe kann man nun wichtige Vertragsentscheidungen angehen. „Die Woche der Erneuerung“, titelt die ‚Mundo Deportivo‘. Die Klub-Bosse haben gleich mehrere Termine mit Agenten vereinbart. Im Mittelpunkt stehen Ronald Araújo, Sergi Roberto, Gavi und vor allem Ousmane Dembélé, dessen Arbeitspapier im Sommer ausläuft.

Millionen für Milan

Die ‚Gazzetta dello Sport‘ gibt Einblick in die geplante Übernahme des AC Mailand. Ein in Bahrain ansässiger Investmentfonds möchte Eigentümer des Klubs werden. Laut der größten Sportzeitung in Italien ist das Ziel kein Geringeres als mit den Rossoneri die Champions League zu gewinnen. Und um dorthin zu gelangen, ist ein spektakuläres Transferfenster in Planung. Mehrere große Namen machen die Runde: Renato Sanches, Christopher Nkunku, Sébastien Haller und Nicolò Zaniolo. Es könnte ein heißer Sommer werden in der Lombardei.